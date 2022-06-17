Топ-посадовець британської армії вважає, що Росія стратегічно вже програла у війні

Британський адмірал сер Тоні Радакін, голова Комітету начальників штабів, вважає, що стратегічно Росія вже програла у війні та стала слабшою державою, ніж була до вторгнення.

Як повідомляє The Guardian, про це він сказав в інтерв’ю британському PA Media, пише "Європейська правда".

"Це була жахлива помилка. Росія ніколи не зможе взяти Україну під контроль. Стратегічно РФ вже програла", - зазначив адмірал.

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На думку Радакіна, хоча Росія ще здатна на тактичні успіхи у наступні тижні, її армія вже втратила 25% сухопутних сил на невеликі здобутки та починає відчувати проблеми з технікою і сучасними ракетами.

Останні тактичні успіхи російських сил на Донбасі стали можливими великою ціною та за рахунок концентрації на цих напрямках значних сил.

"Російська машина поступово сточується, вони просуваються по 2-3-4 кілометрів на день", - зазначив він.

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Також Росія, розв’язавши війну, отримала те, чого хотіла уникнути - заохотила вступати до НАТО ще дві країни.

В одному з нещодавніх оглядів британської розвідки зазначали, що Росія, навіть збільшивши витрати на армію, скоріш за все буде мати проблеми з поповненням запасів техніки через вплив санкцій Заходу та нестачу досвіду у деяких сферах.

В огляді за 16 червня йдеться, що серед російської бізнес-еліти та олігархічної спільноти посилюється скептицизм щодо війни проти України.

За інформацією CNN, на Заході розглядають три можливі сценарії подальшого розвитку війни.