Топ-адмирал британской армии: Россия стратегически уже проиграла в войне

Британский адмирал сэр Тони Радакин, глава Комитета начальников штабов, считает, что стратегически Россия уже проиграла в войне и стала более слабым государством, чем была до вторжения.

Как сообщает The Guardian, об этом он сказал в интервью британскому PA Media, пишет "Европейская правда".

"Это была ужасная ошибка. Россия никогда не сможет взять Украину под контроль. Стратегически РФ уже проиграла", – отметил адмирал.

По мнению Радакина, хотя Россия еще способна на тактические успехи в последующие недели, ее армия уже потеряла 25% сухопутных сил на небольшие достижения и начинает испытывать проблемы с техникой и современными ракетами.

Последние тактические успехи российских сил на Донбассе стали возможны только большой ценой и за счет концентрации на этих направлениях значительных сил.

"Российская машина постепенно стачивается, они продвигаются по 2-3-4 километра в день", - отметил он.

Также Россия, развязав войну, получила то, чего хотела избежать – подтолкнула вступать в НАТО еще две страны.

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В одном из недавних обзоров британской разведки отмечали, что Россия, даже увеличив расходы на армию, скорее всего, будет иметь проблемы с пополнением запасов техники из-за влияния санкций Запада и недостатка опыта в некоторых сферах.

В обзоре 16 июня говорится, что среди российской бизнес-элиты и олигархического сообщества усиливается скептицизм относительно войны против Украины.

По информации CNN, на Западе рассматривают три возможных сценария дальнейшего развития войны.