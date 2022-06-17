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В Естонії знайшли "братську могилу" радянських вояків, де насправді ніхто не похований

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 13:01

Дослідження братської могили радянських військових в естонському місті Отепяе виявило, що насправді поховання у цьому місці немає і монумент встановили суто символічно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Дослідження поховання ініціювала міська влада у співпраці з місцевим музеєм, комісією з поховань воєнних часів та Міноборони. Почалося з того, що на початку року місто звернулося до комісії щодо переміщення рештків похованих солдатів із центру міста на кладовище. 

 

Пам’ятник встановили у 1957 році. За радянської окупаційної влади стверджувалося, що у братській могилі поховано 34 осіб. 

Директор військового музею Хеллар Лілл сказав, що відкриття стало несподіванкою.

"Звичайна справа, коли офіційні дані про кількість похованих і фактична кількість людей у могилі не співпадають, але щоб поховання було суто пропагандистською вигадкою - таке в Естонії вперше", - прокоментував він.

Мер Отепяе Яанус Баркала каже, що старші люди з міста і раніше стверджували, що не пам’ятають, щоб у цьому місці була братська могила. "Я радий, що міський простір зможе позбутися цього недоречного монумента", - додав він. 

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом мерія Вільнюса одностайно прийняла рішення прибрати з військового кладовища Антакальніс гранітну скульптуру, що зображує шістьох радянських солдатів. 

Теми: Естонія
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