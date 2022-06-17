Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Эстонии нашли "братскую могилу" советских воинов, где на самом деле никто не похоронен

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 13:01

Исследование братской могилы советских воинов в эстонском городе Отепяэ обнаружило, что на самом деле захоронения в этом месте нет и монумент был установлен сугубо символически.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Исследование захоронения инициировали городские власти в сотрудничестве с местным музеем, комиссией по захоронениям военных времен и Минобороны. Началось с того, что в начале года город обратился в комиссию по перемещению остатков похороненных солдат из центра города на кладбище.

Реклама:

Памятник был установлен в 1957 году. При советской оккупационной власти утверждалось, что в братской могиле похоронены 34 человека.

Директор военного музея Хэллар Лилл сказал, что открытие стало неожиданностью.

"Конечно, бывает, когда официальные данные о количестве погребенных и фактическом количестве людей в могиле не совпадают, но чтобы захоронение было сугубо пропагандистской выдумкой - такое в Эстонии впервые", - прокомментировал он.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр Отепяэ Яанус Баркала говорит, что пожилые люди из города по-прежнему утверждали, что не помнят, чтобы в этом месте была братская могила. "Я рад, что городское пространство сможет избавиться от этого неуместного монумента", - добавил он.

Между тем мэрия Вильнюса единогласно приняла решение убрать с военного кладбища Антакальнис гранитную скульптуру, изображающую шестерых советских солдат.

Темы: Эстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: