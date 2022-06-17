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В Эстонии нашли "братскую могилу" советских воинов, где на самом деле никто не похоронен

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 13:01

Исследование братской могилы советских воинов в эстонском городе Отепяэ обнаружило, что на самом деле захоронения в этом месте нет и монумент был установлен сугубо символически.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Исследование захоронения инициировали городские власти в сотрудничестве с местным музеем, комиссией по захоронениям военных времен и Минобороны. Началось с того, что в начале года город обратился в комиссию по перемещению остатков похороненных солдат из центра города на кладбище.

Памятник был установлен в 1957 году. При советской оккупационной власти утверждалось, что в братской могиле похоронены 34 человека.

Директор военного музея Хэллар Лилл сказал, что открытие стало неожиданностью.

"Конечно, бывает, когда официальные данные о количестве погребенных и фактическом количестве людей в могиле не совпадают, но чтобы захоронение было сугубо пропагандистской выдумкой - такое в Эстонии впервые", - прокомментировал он.

Мэр Отепяэ Яанус Баркала говорит, что пожилые люди из города по-прежнему утверждали, что не помнят, чтобы в этом месте была братская могила. "Я рад, что городское пространство сможет избавиться от этого неуместного монумента", - добавил он.

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Между тем мэрия Вильнюса единогласно приняла решение убрать с военного кладбища Антакальнис гранитную скульптуру, изображающую шестерых советских солдат.

Темы: Эстония
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