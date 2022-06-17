ДБР розслідує 530 проваджень щодо зрадників та колаборантів
З початку війни Державне бюро розслідувань розслідує 530 проваджень щодо зрадників та колаборантів, 140 фігурантам вже повідомили про підозру.
Джерело: ДБР у Telegram
Дослівно ДБР: "З 24 лютого за державну зраду вже відкрито та отримано від інших правоохоронних органів 399 кримінальних проваджень (ст. 111 ККУ), за колабораційну діяльність порушено 127 проваджень (ст. 111-1 ККУ), розпочаті провадження і щодо 4 пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ)".
Деталі: Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.
У бюро додали, що 140 фігурантам уже повідомили про підозру, 79 оголошені в розшук.
Ще 924 особи перевіряються на причетність до колабораційної діяльності.
Станом на 17 червня до суду за цими статтями передали 4 провадження.