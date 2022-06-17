Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР расследует 530 производств по предателям и коллаборантам

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 13:00
Инфографика ГБР

С начала войны Государственное бюро расследований расследует 530 производств в отношении предателей и коллаборантов, 140 фигурантам уже сообщили о подозрении.

Источник: ДБР в Telegram

Дословно ГБР: "С 24 февраля за государственную измену уже открыто и получено от других правоохранительных органов 399 уголовных производств (ст. 111 УКУ), за коллаборационную деятельность возбуждено 127 производств (ст. 111-1 УК), начаты производства и в отношении 4 пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ)".

Детали: Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

В бюро добавили, что 140 фигурантам уже сообщили о подозрении, 79 объявлены в розыск.

Еще 924 человека проверяются на причастность к коллаборационной деятельности.

По состоянию на 17 июня в суд по этим статьям было передано 4 производства.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГБРколлаборационизмгосизмена
Главное сегодня

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Подбитое российское судно "Василий Бех" затонуло – Одесская ОВА

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

ВИДЕОРоссия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

Байден: Путин не планировал останавливаться на Украине

Все новости...
ГБР
Фрегатом РФ "Адмирал Макаров" командует предатель Украины: ему объявили подозрение
В Запорожской области 8 правоохранителей перешли на сторону врага: объявлено подозрение
Приватизация "Большевика": ДБР вручило первые подозрения оценщикам
Последние новости
03:10
SpaceX запустила в космос партию "Старлинков"
02:15
Литва частично запретит перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область
01:39
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"
00:40
СМИ: США боятся продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle
23:54
"Ожидали большего": МИД Грузии – о решении Еврокомиссии по статусу кандидата
23:29
Премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке кандидатского статуса Украины
23:16
В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов
22:55
Парламенты Северной Европы и Балтии призвали ускорить военную помощь Украине
22:50
Экономические новости 17 июня: Украина в шаге от кандидатства в ЕС, Газпром сокращает поставки газа в Европу
22:50
На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия
Все новости...