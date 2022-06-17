ГБР расследует 530 производств по предателям и коллаборантам

С начала войны Государственное бюро расследований расследует 530 производств в отношении предателей и коллаборантов, 140 фигурантам уже сообщили о подозрении.

Источник: ДБР в Telegram

Дословно ГБР: "С 24 февраля за государственную измену уже открыто и получено от других правоохранительных органов 399 уголовных производств (ст. 111 УКУ), за коллаборационную деятельность возбуждено 127 производств (ст. 111-1 УК), начаты производства и в отношении 4 пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ)".

Детали: Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

В бюро добавили, что 140 фигурантам уже сообщили о подозрении, 79 объявлены в розыск.

Еще 924 человека проверяются на причастность к коллаборационной деятельности.

По состоянию на 17 июня в суд по этим статьям было передано 4 производства.