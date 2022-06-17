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Влітку в Україні запрацює візовий режим із Росією – джерела

Альона Мазуренко , "Українська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 13:55
Влітку в Україні запрацює візовий режим із Росією – джерела
ФОТО PIXABAY.COM

Кабінет міністрів планує з 1 липня ввести в Україні візовий режим із Російською Федерацією. 

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в уряді

Дослівно: З 1 липня, звичайний візовий режим (з РФ - ред.).

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Якщо росіянин в Росії, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в наше посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд в Україну".

Що передувало:

  • 26 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що має наразі достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

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Теми: РосіявізиУкраїнаКабінет міністрів
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