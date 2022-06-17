Кабінет міністрів планує з 1 липня ввести в Україні візовий режим із Російською Федерацією.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в уряді

Дослівно: З 1 липня, звичайний візовий режим (з РФ - ред.).

Якщо росіянин в Росії, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в наше посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд в Україну".

Що передувало: