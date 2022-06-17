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Летом в Украине заработает визовый режим с Россией – источники

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Пятница, 17 июня 2022, 13:55
Летом в Украине заработает визовый режим с Россией – источники
ФОТО PIXABAY.COM

Кабинет министров планирует с 1 июля ввести в Украину визовый режим с Российской Федерацией.

Источник: поинформированные собеседники УП в правительстве

Дословно: "С 1 июля, обычный визовый режим (с РФ – ред.).

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Если россиянин в России, то идет в визовый центр, если за границей, то идет в наше посольство или в визовый центр и получает визу на въезд в Украину".

Что предшествовало: 

  • 26 мая президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает достаточными возможностями, чтобы довести до позитивного результата идею о введении визового режима с РФ.

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Темы: РосcиявизыУкраинаКабинет министров
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