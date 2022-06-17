Летом в Украине заработает визовый режим с Россией – источники

Кабинет министров планирует с 1 июля ввести в Украину визовый режим с Российской Федерацией.

Источник: поинформированные собеседники УП в правительстве

Дословно: "С 1 июля, обычный визовый режим (с РФ – ред.).

Если россиянин в России, то идет в визовый центр, если за границей, то идет в наше посольство или в визовый центр и получает визу на въезд в Украину".

Что предшествовало: