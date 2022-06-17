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Україна запроваджує візовий режим з РФ – Зеленський

Мазуренко Альона П'ятниця, 17 червня 2022, 14:06
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ. 

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ.

І сьогодні (17 червня - ред.) Кабмін має ухвалити це важливе рішення – постанову "Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Згідно із запланованим рішенням Кабміну, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ".

Деталі: Президент додав, що це питання опрацювали для "протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України".

За словами джерел УП, якщо росіянин в Росії і захоче поїхати в Україну, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в українське посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 26 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що має наразі достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

Теми: візиРосіяУкраїнаЗеленський
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