Україна запроваджує візовий режим з РФ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ.

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І сьогодні (17 червня - ред.) Кабмін має ухвалити це важливе рішення – постанову "Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Згідно із запланованим рішенням Кабміну, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ".

Деталі: Президент додав, що це питання опрацювали для "протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України".

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За словами джерел УП, якщо росіянин в Росії і захоче поїхати в Україну, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в українське посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд.

Що передувало: