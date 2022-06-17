Украина вводит визовый режим с РФ – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Украина вводит визовый режим для граждан РФ.
И сегодня (17 июня – ред.) Кабмин должен принять это важное решение – постановление "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".
Согласно запланированному решению Кабмина, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ".
Детали: Президент добавил, что этот вопрос проработали для "противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".
По словам источников УП, если россиянин в России и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.
Что предшествовало:
- 26 мая президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает достаточными возможностями, чтобы довести до позитивного результата идею о введении визового режима с РФ.