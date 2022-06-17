Франція більше не отримує російський газ з Німеччини

Франція більше не отримує російського газу трубопроводами з Німеччини.

Про це заявив французький оператор газотранспортної системи GRTgaz, пише "Європейська правда".

З 15 червня GRTgaz констатує припинення фізичного потоку між Францією та Німеччиною. Цей потік становив близько 60 ГВтч/добу початку 2022 року, тобто лише 10% пропускної спроможності точки підключення.

З іншого боку, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився: в середньому понад 100 ГВтч/добу з 1 березня з піками, що спостерігаються, 220 ГВтч/добу у певні періоди в травні.

"Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів, тоді як заповнення сховищ напередодні зими продовжується", - йдеться у заяві.

Франція не так сильно залежала від російського газу, як Німеччина та Італія, покладаючись більше на атомну енергію.

В останні кілька днів "Газпром" обмежила постачання до низки країн ЄС.

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Нагадаємо, 16 червня австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром".