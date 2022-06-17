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Франция больше не получает российский газ из Германии

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 14:13

Франция больше не получает российский газ по трубопроводам из Германии.

Об этом заявил французский оператор газотранспортной системы GRTgaz, пишет "Европейская правда".

С 15 июня GRTgaz констатирует прекращение физического потока между Францией и Германией. Этот поток составил около 60 ГВтч/сутки начала 2022 года, то есть только 10% пропускной способности точки подключения.

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С другой стороны, поток в точке соединения между Францией и Испанией увеличился: в среднем более 100 ГВтч/сутки с 1 марта с наблюдаемыми пиками 220 ГВтч/сутки в определенные периоды в мае.

"Летом не ожидается никакого труда с удовлетворением потребностей французских потребителей, тогда как заполнение хранилищ накануне зимы продолжается", - говорится в заявлении.

Франция не так сильно зависела от российского газа, как Германия и Италия, полагаясь больше на атомную энергию.

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В последние несколько дней "Газпром" ограничил поставки в ряд стран ЕС.

Напомним, 16 июня австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром".

Темы: ФранцияГерманиягазРосcия
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