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Єврокомісія пропонує надати Молдові статус кандидата в ЄС, а Грузії - відмовити

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 14:30

Єврокомісія офіційно рекомендувала надати Молдові європейську перспективу та статус кандидата на вступ до Євросоюзу, і відмовити Грузії у наданні такого статусу. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Ми рекомендуємо, щоб Рада надала Молдові європейську перспективу і статус кандидата - з розумінням, що країна має здійснити ще низку важливих реформ", - заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що останнім часом Молдова продемонструвала рішучість до реформ, і цей шлях підтримують громадяни країни. 

"Це справді реформістський, антикорупційний європейський курс, вперше за час незалежності. Звісно, попереду ще довгий шлях - її економіка і особливо публічне управління потребують значних покращень. Але за умови, що лідери країни збережуть нинішній курс, ми вважаємо, що країна має потенціал досягти відповідності критеріям", - зазначила вона. 

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї деталізував, що Молдові потрібно довести до завершення реформу публічного управління, покращити управління фінансами і систему держзакупівель.

Також потрібні зміни у судовій системі, щоб забезпечити більшу незалежність, доброчесність, ефективність суддів та прозорість судової системи, з демократичним наглядом за її роботою; посилення боротьби з корупцією та організованою злочинністю; покращення захисту прав, зокрема у сфері прав вразливих груп та протидії насильству щодо жінок.

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У той же час, на думку Єврокомісії, стан демократії у Грузії не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

"Рекомендуємо надати європейську перспективу і (у майбутньому) визначити, наскільки Грузія відповідає вимогам для надання статусу кандидата", - пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Рішення Комісії з цього приводу стверджує, що у Грузії є "фундамент для досягнення стабільності інституцій, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин", однак, на відміну від України та Молдови, цей фундамент не був розвинений достатнім чином, а "останні події підірвали прогрес країни".

Єврокомісія визначила 12 блоків критеріїв, за якими Грузія має продемонструвати прогрес, щоби отримати статус кандидата.

Серед них – зняття питання політичної поляризації, виконання політичної "угоди Мішеля", зміна виборчого законодавства, створення плюралізму ЗМІ, якого бракує, тощо.

 Офіційне рішення щодо статусу для України, Молдови та Грузії мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Теми: ГрузіяЄСМолдова
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