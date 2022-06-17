Еврокомиссия предлагает предоставить Молдове статус кандидата в ЕС, а Грузии – отказать

Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Молдове европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз и отказать Грузии в предоставлении такого статуса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы рекомендуем, чтобы Совет предоставил Молдове европейскую перспективу и статус кандидата – с пониманием, что страна должна осуществить еще ряд важных реформ", - заявила она.

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Урсула фон дер Ляйен отметила, что в последнее время Молдова продемонстрировала решимость к реформам, и этот путь поддерживают граждане страны.

"Это действительно реформистский, антикоррупционный европейский курс, впервые за время независимости. Конечно, впереди еще долгий путь - ее экономика и особенно публичное управление нуждаются в значительных улучшениях. Но при условии, что лидеры страны сохранят нынешний курс, мы считаем, что у страны есть потенциал достичь соответствия критериям", - отметила она.

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи детализировал, что Молдове нужно довести до завершения реформу публичного управления, улучшить управление финансами и систему госзакупок.

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Также необходимы изменения в судебной системе, чтобы обеспечить большую независимость, добропорядочность, эффективность судей и прозрачность судебной системы, с демократическим надзором за её работой; усиление борьбы с коррупцией и организованной преступностью; улучшение защиты прав, в частности в области прав уязвимых групп и противодействия насилию в отношении женщин.

В то же время, по мнению ЕК, состояние демократии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям и должны произойти изменения для получения этого статуса.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Рекомендуем предоставить европейскую перспективу и (в будущем) определить, насколько Грузия отвечает требованиям для предоставления статуса кандидата", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Решение Комиссии по этому поводу утверждает, что в Грузии есть "фундамент для достижения стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств", однако, в отличие от Украины и Молдовы, этот фундамент не был развит достаточным образом, а "последние события подорвали прогресс страны".

Еврокомиссия определила 12 блоков критериев, по которым Грузия должна продемонстрировать прогресс, чтобы получить статус кандидата.

Среди них – снятие вопроса политической поляризации, выполнение политического "соглашения Мишеля", изменение избирательного законодательства, создание недостающего плюрализма СМИ.

Официальное решение о статусе для Украины, Молдовы и Грузии должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.