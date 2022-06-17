Зеленський віртуально буде присутній на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський віртуально візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться наприкінці червня в замку Ельмау в Баварії.

Про це заявила речниця німецького уряду, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Саміт G7 відбудеться з 26 по 28 червня. Речниця повідомила, що Зеленського запросив канцлер Олаф Шольц.

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Зеленський прийняв запрошення на саміти G7 і НАТО у середу, але не повідомив, в яких форматах братиме участь у заходах.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на саміті у тому форматі, в якому він зможе взяти участь, з огляду на обставини.

Відомо, що лідери країн НАТО на саміті у Мадриді мають узгодити комплексний пакет допомоги для України.

ВІДЕО ДНЯ

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень.