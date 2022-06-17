Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський віртуально буде присутній на саміті G7

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 15:30

Президент України Володимир Зеленський віртуально візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться наприкінці червня в замку Ельмау в Баварії.

Про це заявила речниця німецького уряду, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Саміт G7 відбудеться з 26 по 28 червня. Речниця повідомила, що Зеленського запросив канцлер Олаф Шольц.

Реклама:

Зеленський прийняв запрошення на саміти G7 і НАТО у середу, але не повідомив, в яких форматах братиме участь у заходах.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на саміті у тому форматі, в якому він зможе взяти участь, з огляду на обставини.

Відомо, що лідери країн НАТО на саміті у Мадриді мають узгодити комплексний пакет допомоги для України.

ВІДЕО ДНЯ

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень.

Теми: ЗеленськийG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: