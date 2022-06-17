Зеленский виртуально будет присутствовать на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский виртуально примет участие в саммите "Группы семи", который состоится в конце июня в замке Эльмау в Баварии.
Об этом заявила спикер немецкого правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Саммит G7 состоится с 26 по 28 июня. Спикер сообщила, что Зеленского пригласил канцлер Олаф Шольц.
Зеленский принял приглашение на саммиты G7 и НАТО в среду, но не сообщил, в каких форматах будет участвовать в мероприятиях.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского будут ждать на саммите в том формате, в котором он сможет принять участие, учитывая обстоятельства.
Известно, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде должны согласовать комплексный пакет помощи для Украины.
Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ждет положительных для Украины решений.
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