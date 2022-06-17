Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще одна держава-скептик ЄС готова підтримати надання Україні статусу кандидата

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 16:10

Глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що її країна підтримує надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України, а також для Молдови.

Про це Лінде заявила, коментуючи п’ятничне засідання Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

"Ми говоримо "так" статусу країни-кандидата як для України, так і для Молдови. Потім будуть умови, перш ніж можна буде розпочати переговори", - сказала Лінде.

Міністр виступала перед засіданням Європейської комісії, яка ухвалила позитивне для України рішення. Лінде дала зрозуміти, що "зелене світло" від Швеції буде, якщо Єврокомісія дасть відповідну рекомендацію.

Міністр наголосила, що для того, щоб Україна стала членом ЄС, може знадобитися "багато років".

"Потрібно відповідати вимогам демократії, законності, економічних принципів, некорупційності", - додала Лінде.

Донедавна Швеція і Данія були найбільш "проблемними" у питанні підтримки надання Україні кандидатського статусу. Вони є давніми друзями України, активно надають Києву допомогу під час агресії РФ, допомагають зброєю, але не завжди задоволені тим, як Київ виконує найскладніші з реформ – антикорупційні. 

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Данії раніше заявив, що готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо Європейська комісія надасть позитивну рекомендацію.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Читайте також: "Операція Шольц". З якими умовами Україні відкрили двері в ЄС та хто змінив думку Німеччини

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграціяШвеція
Головне сьогодні

Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський

В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електрокарів

Підбите російське судно "Васілій Бех" затонуло – Одеська ОВА

Українські військові звільнили з-під окупації село поблизу Ізюма – зведення Генштабу ЗСУ

відеоРосія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Байден: Путін не планував зупинятися на Україні

Усі новини...
ЄС
Єврокомісія пояснила, що має зробити Україна для руху до членства, та визначила дату
Пєсков про рішення надати Україні статус кандидата у члени ЄС: Вимагає підвищеної уваги
Єврокомісія пропонує надати Молдові статус кандидата в ЄС, а Грузії - відмовити
Останні новини
23:54
"Очікували більшого": МЗС Грузії – про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата
23:29
Прем’єр Нідерландів запевнив Зеленського у підтримці кандидатського статусу України
23:16
У Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого – Данілов
22:55
Парламенти Північної Європи і Балтії закликали пришвидшити військову допомогу Україні
22:50
Економічні новини 17 червня: Україна за крок від кандидатства в ЄС, Газпром скорочує поставки газу в Європу
22:50
На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї
22:45
Бундесканцлер: Говорити з Путіним "абсолютно необхідно"
22:40
НБУ наростив продаж валюти
22:39
Шольц про постачання німецької зброї Україні: "Прибуде вчасно"
22:38
ЄС відновить торговельні перемовини з Індією після майже десятирічної павзи
Усі новини...