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Ще одна держава-скептик ЄС готова підтримати надання Україні статусу кандидата

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 16:10

Глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що її країна підтримує надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України, а також для Молдови.

Про це Лінде заявила, коментуючи п’ятничне засідання Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

"Ми говоримо "так" статусу країни-кандидата як для України, так і для Молдови. Потім будуть умови, перш ніж можна буде розпочати переговори", - сказала Лінде.

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Міністр виступала перед засіданням Європейської комісії, яка ухвалила позитивне для України рішення. Лінде дала зрозуміти, що "зелене світло" від Швеції буде, якщо Єврокомісія дасть відповідну рекомендацію.

Міністр наголосила, що для того, щоб Україна стала членом ЄС, може знадобитися "багато років".

"Потрібно відповідати вимогам демократії, законності, економічних принципів, некорупційності", - додала Лінде.

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Донедавна Швеція і Данія були найбільш "проблемними" у питанні підтримки надання Україні кандидатського статусу. Вони є давніми друзями України, активно надають Києву допомогу під час агресії РФ, допомагають зброєю, але не завжди задоволені тим, як Київ виконує найскладніші з реформ – антикорупційні. 

Уряд Данії раніше заявив, що готовий підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, якщо Європейська комісія надасть позитивну рекомендацію.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграціяШвеція
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