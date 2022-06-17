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Еще одно государство-скептик ЕС готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 16:10

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что ее страна поддерживает предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины, а также для Молдовы.

Об этом Линде заявила, комментируя пятничное заседание Европейской комиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

"Мы говорим "да" статусу страны-кандидата как для Украины, так и для Молдовы. Затем последуют условия, прежде чем можно будет начать переговоры", - сказала Линде.

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Министр выступала перед заседанием Европейской комиссии, которая приняла положительное решение для Украины. Линде дала понять, что "зеленый свет" от Швеции будет, если Еврокомиссия даст соответствующую рекомендацию.

Министр подчеркнула, что для того чтобы Украина стала членом ЕС, может понадобиться "много лет".

"Нужно отвечать требованиям демократии, законности, экономическим принципам, некоррупционности", - добавила Линде.

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До недавнего времени Швеция и Дания были наиболее "проблемными" в вопросе поддержки предоставления Украине кандидатского статуса. Они давнишние друзья Украины, активно оказывают Киеву помощь во время агрессии РФ, помогают оружием, но не всегда довольны тем, как Киев выполняет самые сложные из реформ – антикоррупционные.

Правительство Дании ранее заявило, что готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия даст положительную рекомендацию.

17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Официально: Берлин и Париж за статус кандидата для Украины! Что это значит? Не будет ли сюрпризов?

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Темы: ЕСУкраинаевроинтеграцияШвеция
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