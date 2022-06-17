У Києві посилять контроль над забороною піротехніки й гучної музики

У Києві посилять контроль над дотриманням режиму тиші, що включає заборону використання піротехнічних виробів, гучного співу та трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.

Джерело: доручення голови Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова, повідомляє КМВА

Дослівно: "Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав Окреме доручення про дотримання режиму тиші, зокрема заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користуватися іншими гучномовними установками".

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Деталі: Як ідеться в документі, в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.

Головам районних державних адміністрацій у Києві доручено забезпечити контроль над дотриманням вимог розділу ХІ "Дотримання тиші в громадських місцях у м. Києві" Правил благоустрою Києва від 25 грудня 2008 року.

Головному управлінню Нацполіції в Києві доручено посилити контроль над порушенням дотримання тиші в громадських місцях щодо проведення салютів, феєрверків, інших піротехнічних заходів, гучного співу, трансляції розважальної музики, тощо.