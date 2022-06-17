В Киеве усилят контроль над запретом пиротехники и громкой музыки

В Киеве усилят контроль над соблюдением режима тишины, включающего запрет на использование пиротехнических изделий, громкое пение и трансляцию развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

Источник: поручение главы Киевской городской военной администрации Николая Жирнова, сообщает КГВА

Дословно: "Председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов издал Отдельное поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрете зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользования другими громкоговорящими установками".

Реклама:

Детали: Как говорится в документе, в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии РФ на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.

Главам районных государственных администраций в Киеве поручено обеспечить контроль за соблюдением требований раздела XI "Соблюдение тишины в общественных местах в г. Киеве" Правил благоустройства Киева от 25 декабря 2008 года.

Главному управлению Нацполиции в Киеве поручено усилить контроль над нарушением соблюдения тишины в общественных местах в отношении проведения салютов, фейерверков, других пиротехнических мероприятий, громкого пения, трансляции развлекательной музыки и т.д.