Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве усилят контроль над запретом пиротехники и громкой музыки

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 16:48
иллюстративное фото Pixabay

В Киеве усилят контроль над соблюдением режима тишины, включающего запрет на использование пиротехнических изделий, громкое пение и трансляцию развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

Источник: поручение главы Киевской городской военной администрации Николая Жирнова, сообщает КГВА

Дословно: "Председатель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов издал Отдельное поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрете зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользования другими громкоговорящими установками".

Детали: Как говорится в документе, в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии РФ на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.

Главам районных государственных администраций в Киеве поручено обеспечить контроль за соблюдением требований раздела XI "Соблюдение тишины в общественных местах в г. Киеве" Правил благоустройства Киева от 25 декабря 2008 года.

 

Главному управлению Нацполиции в Киеве поручено усилить контроль над нарушением соблюдения тишины в общественных местах в отношении проведения салютов, фейерверков, других пиротехнических мероприятий, громкого пения, трансляции развлекательной музыки и т.д.

Темы: Киевполиция
Главное сегодня

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Подбитое российское судно "Василий Бех" затонуло – Одесская ОВА

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

ВИДЕОРоссия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

Байден: Путин не планировал останавливаться на Украине

Все новости...
Киев
СБУ: в Киеве преступники записались в ряды добробата, чтобы получить оружие
У Зеленского показали, как он встречает Макрона, Шольца, Драги и лидера Румынии
В Киеве задержали наркодельца с кокаином на 3,5 миллиона
Последние новости
02:15
Литва частично запретит перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область
01:39
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"
00:40
СМИ: США боятся продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle
23:54
"Ожидали большего": МИД Грузии – о решении Еврокомиссии по статусу кандидата
23:29
Премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке кандидатского статуса Украины
23:16
В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов
22:55
Парламенты Северной Европы и Балтии призвали ускорить военную помощь Украине
22:50
Экономические новости 17 июня: Украина в шаге от кандидатства в ЕС, Газпром сокращает поставки газа в Европу
22:50
На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия
22:45
Бундесканцлер: Говорить с Путиным "совершенно необходимо"
Все новости...