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Путін знову виправдовує війну з Україною і обманює себе, що "всі завдання виконає"

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 червня 2022, 17:19
Путін знову виправдовує війну з Україною і обманює себе, що всі завдання виконає
фото: РИА Новости

Президент Росії Володимир Путін заявив, що "всі завдання" війни з Україною "будуть вирішені".

Джерело: Путін на ПМЕФ, Meduza

Пряма мова: "Усі завдання спеціальної військової операції, безумовно, будуть вирішені...

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Сучасний світ проходить епоху кардинальних змін. Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються.

Захід принципово відмовився виконувати взяті він раніше зобов'язання. Досягти з ним якихось нових домовленостей виявилося просто неможливо.

У ситуації, що склалася, на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної військової операції" було вимушеним. Важким, безумовно, але вимушеним та необхідним".

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Деталі: Путін вкотре виправдовує напад на Україну своїм бажанням "відстоювати безпеку" РФ і заявляє, що у нього було на це право.

Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу".

Путін заявив своїм співгромадянам та талібам, які приїхали на форум, що Захід нібито прагнув реалізувати в Україні сценарій "антиросія" та вів активне військове освоєння української території.

Президент РФ, де за межею бідності перебуває майже 15% жителів країни, заявив, що США та Заходу начхати на розвиток економіки та благополуччя людей в Україні: "А ось для створення плацдарму НАТО на сході, спрямованого проти Росії грошей не шкодували і не шкодують" .

Теми: ПутінРосіявійнаокупація
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