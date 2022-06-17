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Путин снова оправдывает войну против Украины и обманывает себя, что "все задачи выполнит"

Мазуренко Алена Пятница, 17 июня 2022, 17:19
фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что "все задачи" войны с Украиной "будут решены".

Источник: Путин на ПМЭФ, Meduza

Прямая речь: "Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены...

Современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются и дают сбои международные институты, гарантии безопасности девальвируются.

Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких либо новых договоренностей оказалось просто невозможно.

В сложившихся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении "специальной военной операции" было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым".

Детали: Путин в очередной раз оправдывает нападение на Украину своим желанием "отстаивать безопасность" РФ и заявляет, что у него было на это "право". 

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Свое решение он называет "направленным на защиту граждан РФ, жителей республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада".

Путин заявил своим согражданам и талибам, которые приехали на форум, что Запад якобы стремился реализовать в Украине сценарий "антироссия" и вел активное военное освоение украинской территории.

Президент РФ, где за чертой бедности находится почти 15% жителей страны, заявил, что США и Западу плевать на развитие экономики и благополучие людей в Украине: "А вот для создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России денег не жалели и не жалеют".

Темы: ПутинРосcиявойнаоккупация
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