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"Командування покидало зброю, один в Росію з*бався": перехоплення СБУ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 17 червня 2022, 17:25
Командування покидало зброю, один в Росію з*бався: перехоплення СБУ
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

СБУ перехопила розмову російського окупанта, мобілізованого в ОРЛО, який розповідає про дезертирство свого командування.

Джерело: Служба безпеки України

Пряма мова: "Наше командування поїхало. Ну не поїхали, а покидали зброю. Кажуть: "Ми воювати не підемо". Їх будуть змінювати, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому... Один із начальства взагалі в Росію з*бався".

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Деталі: У розмові жінка просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в так званій "ЛНР", усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

"Ми ніде не рахуємось, ніде. Повір мені... Як сказав командир Ушаков, ми тут – "м'ясо", відволікаючий маневр. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут перебуваємо" , – пояснює окупант.

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Теми: СБУРосіявійна
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