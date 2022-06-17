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"Командование побросало оружие, один в Россию с*бался": перехват СБУ

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 17:25
Командование побросало оружие, один в Россию с*бался: перехват СБУ
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

СБУ перехватила разговор российского оккупанта, мобилизованного в ОРЛО, рассказывающего о дезертирстве своего командования.

Источник: Служба безопасности Украины

Прямая речь: "Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдём". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался"

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Детали: В разговоре женщина просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в так называемой "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий манёвр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", – объясняет оккупант.

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Темы: СБУРосcиявойна
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