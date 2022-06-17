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Байден: Путін не планував зупинятися на Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 18:51

Президент США Джо Байден упевнений, що Путін наказав би своїм військам рухатись далі, якби Захід стояв осторонь і не допомагав зупиняти його в Україні.

Про це Байден сказав у інтерв’ю агентству АР, пише "Європейська правда".

"Я переконаний, що якщо ми дозволимо Путіну пройти, Росії пройти, він не зупиниться", - сказав президент США.

Байден додав, що він від початку попереджав американців: допомога Україні коштуватиме дорого. 

"Я давав зрозуміти, що допомагати Україні та організовувати НАТО для допомоги Україні, що це коштуватиме дорого. За це доведеться сплатити ціну. Але варіант нічого не робити був би гіршим. Якби він справді вторгся в Україну, захопив Україну, Білорусь, де він є, і він становив загрозу для НАТО, все це було б ще страшніше", - додав Байден.

Він також додав, що якби країни НАТО стояли осторонь, то почався би хаос у Європі. 

"Ви побачили б можливість того, що вони продовжують рухатися. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що б відбулося у сусідніх країнах. Ви б побачили, що трапилось би і в Польщі, і в Чехії, і в усіх членах НАТО", - сказав Байден.

Він також підкреслив, що Путін сподівався на фінляндизацію НАТО, а натомість отримав "НАТО-ізацію Фінляндії".

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Теми: БайденПутінУкраїнавійна
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