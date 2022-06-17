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Байден: Путин не планировал останавливаться на Украине

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 18:51

Президент США Джо Байден уверен, что Путин приказал бы своим войскам двигаться дальше, если бы Запад стоял в стороне и не помогал останавливать его в Украине.

Об этом Байден сказал в интервью агентству АР, пишет "Европейская правда".

"Я убежден, что если мы позволим Путину пройти, России пройти, он не остановится", – сказал президент США.

Байден добавил, что он изначально предупреждал американцев: помощь Украине обойдется дорого.

"Я давал понять, что помогать Украине и организовывать НАТО для помощи Украине, что это обойдется дорого. За это придется заплатить цену. Но вариант ничего не делать был бы хуже. Если бы он действительно вторгся в Украину, захватил Украину, Беларусь, где он есть, и он представлял угрозу НАТО, все это было бы еще страшнее", - добавил Байден.

Он также добавил, что если бы страны НАТО стояли в стороне, то начался бы хаос в Европе.

"Вы бы увидели возможность того, что они продолжают двигаться. Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что бы произошло в соседних странах. Вы бы увидели, что случилось бы и в Польше, и в Чехии, и во всех членах НАТО" , – сказал Байден.

Он также подчеркнул, что Путин надеялся на финляндизацию НАТО, а вместо этого получил "НАТО-изацию Финляндии".

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Темы: БайденПутинУкраинавойна
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