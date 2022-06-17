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Путін вважає весь Радянський Союз історичною Росією

Катерина ТищенкоП'ятниця, 17 червня 2022, 20:00
Путін вважає весь Радянський Союз історичною Росією
Путін у виступі на Петербурзькому форумі 17 червня, фото Anadolu Agency via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Радянський Союз – це територія історичної Росії.

Джерело: Путін на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, відео якого публікує РИА Новости

Пряма мова: "Радянський Союз – це що таке? Це історична Росія. Так вийшло, він припинив своє існування. І я хочу це підкреслити, ми завжди з повагою за новітню історію ставилися до тих процесів суверенізації, які відбувалися на пострадянському просторі".

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Деталі: Путін заявив, що Росія має "братні" відносини з Казахстаном, і РФ зацікавлена ​​в зміцненні подібних відносин. "Кому на думку може спасти псувати відносини з Казахстаном?", - запитав він.

Він також дав зрозуміти, що російської агресії в Україні та окупації Криму не було б, якби відносини були "добрими" та "партнерськими".

Пряма мова: "Те ж саме було б з Україною, абсолютно. Були б у нас союзницькі добрі, просто партнерські хоча б відносини, на думку б нікому не спало...

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І не було б проблеми, до речі, щодо Криму. Тому що, якби дотримувалися права людей, які там проживають, російськомовного населення, з повагою ставилися б до російської мови, культури, ну на думку нікому не спадало б".

Більше деталей: Президент країни-агресора також заявив, що Україна "прийшла" до Російської імперії лише з трьома областями.

"Україна прийшла до Російської імперії з трьома територіями фактично – Київ та Київська область, Житомир, Чернігів, ось і все", - сказав він.

Довідка: До СРСР входили нинішні території Росії, України, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Литви, Молдови, Латвії, Киргизстану, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану та Естонії.

Теми: ПутінСРСРРосіявійна
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