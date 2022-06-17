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Путин считает весь Советский Союз исторической Россией

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 20:00
Путин в выступлении на Петербургском форуме 17 июня, фото Anadolu Agency via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Советский Союз – это территория исторической России.

Источник: Путин на заседании Петербургского международного экономического форума, видео которого публикует РИА Новости

Прямая речь: "Советский Союз – это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил своё существование. И я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением за новейшую историю относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве".

Детали: Путин заявил, что у России "братские" отношения с Казахстаном, и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений. "Кому в голову может прийти портить отношения с Казахстаном?", - спросил он.

Он также дал понять, что российской агрессии в Украине и оккупации Крыма не было бы, если бы отношения были "добрыми" и "партнерскими".  

Прямая речь: "То же самое было бы с Украиной, абсолютно. Были бы у нас союзнические добрые, просто партнерские хотя бы отношения, в голову бы никому не пришло…

И не было бы проблемы, кстати, по Крыму. Потому что, если бы соблюдались права людей, которые там проживают, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну в голову никому бы никому не приходило".

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Больше деталей: Президент страны-агрессора также заявил, что Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя областями.

"Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все", - сказал он.

Справка: В СССР входили нынешние территории России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Литвы, Молдовы, Латвии, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Туркменистана и Эстонии.

Темы: ПутинСССРРосcиявойна
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