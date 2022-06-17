Меркель припустила, що її відставка могла вплинути на рішення Путіна почати війну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель припустила, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Владіміра Путіна почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Меркель розповіла в інтерв’ю RND.

"Можливо, (вторгненню Росії) посприяла моя відставка, як і вибори у Франції, виведення військ з Афганістану і занепад у виконанні Мінських домовленостей", – припустила колишня канцлерка.

Вона визнала, що наприкінці перебування на посаді канцлера була безсила.

"Було очевидно, шо я більше не буду обіймати посаду, і тому просто маю сказати, що різноманітні спроби (вирішити конфлікт) протягом останнього року не мали результату", – додала Меркель.

Раніше колишня канцлерка Німеччини під час першого інтерв’ю з моменту відставки заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

На це посол України Андрій Мельник різко розкритикував ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель за виправдання її політики щодо Росії після 16-ти років правління.

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До цього ЗМІ повідомляли, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала "варварською війною" з Росією після того, як її багатомісячне мовчання викликало критику її власної політики щодо Москви.

Водночас Меркель раніше стверджувала, що не планує публічно коментувати свою політику щодо РФ, попри те, що такі прохання надходили від її партії.