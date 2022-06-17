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Меркель предположила, что ее отставка могла повлиять на решение Путина начать войну

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 20:18

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Меркель рассказала в интервью RND.

"Возможно, (вторжению России) поспособствовала моя отставка, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и упадок в исполнении Минских договоренностей", – предположила бывшая канцлер.

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Она признала, что в конце пребывания в должности канцлера была бессильна.

"Было очевидно, что я больше не буду занимать должность, и потому просто должен сказать, что разнообразные попытки (разрешить конфликт) в течение последнего года не имели результата", – добавила Меркель.

Ранее бывший канцлер Германии во время первого интервью с момента отставки заявила, что "не обвиняет себя" в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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На это посол Украины Андрей Мельник подверг резкой критике эксканцлер Германии Ангелу Меркель за оправдание ее политики в отношении России после 16-ти лет правления.

Ранее СМИ сообщали, что эксканцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в том, что она назвала "варварской войной" с Россией после того, как ее многомесячное молчание вызвало критику ее собственной политики в отношении Москвы.

В то же время Меркель ранее утверждала, что не планирует публично комментировать свою политику в отношении РФ, несмотря на то, что такие просьбы поступали от ее партии.

Темы: МеркельПутинотставкавойна
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