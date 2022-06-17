Донеччина: за день Росія вбила 4 і поранила 6 мирних мешканців
П'ятниця, 17 червня 2022, 21:07
Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині у п'ятницю загинуло 4 мирних мешканців, ще 6 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пантелеймонівці, 1 у Бахмуті та 1 у Красногорівці.
Ще 6 цивільних одержали поранення".
Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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