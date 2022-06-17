Донетчина: за день Россия убила 4 и ранила 6 мирных жителей

В результате военных действий РФ в Донецкой области в пятницу погибли 4 мирных жителя, еще 6 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 17 июня россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Пантелеймоновке, 1 в Бахмуте и 1 в Красногоровке.

Еще 6 гражданских получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.