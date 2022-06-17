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Шольц вірить у спроможність саміту ЄС дійти згоди про статус кандидата для України

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 21:42

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити єдину позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Шольц сказав у п’ятницю в інтерв’ю DPA, повідомляє "Європейська правда".

"Європа діяла в єдності після російської агресії проти України, і ми будемо це робити й надалі, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб ухвалити спільне рішення", – сказав він.

"Ми повинні визнати, що це одноголосне голосування 27 країн-членів, і нам доведеться знайти спільний підхід, але я цілком оптимістичний, що ми зможемо впоратися", – додав Олаф Шольц.

23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який повинен ухвалити остаточне рішення: надавати чи ні Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон вперше відкрито висловили свою підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС під час візиту до Києва в четвер.

Наступного дня, 17 червня, Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. 

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Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Дивіться детальніше у відео: 7 умов та крок до членства: що у рішенні про статус кандидата в ЄС записав Брюссель

Теми: ШольцЄСУкраїнаєвроінтеграція
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