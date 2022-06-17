Шольц вірить у спроможність саміту ЄС дійти згоди про статус кандидата для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити єдину позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Шольц сказав у п’ятницю в інтерв’ю DPA, повідомляє "Європейська правда".

"Європа діяла в єдності після російської агресії проти України, і ми будемо це робити й надалі, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб ухвалити спільне рішення", – сказав він.

"Ми повинні визнати, що це одноголосне голосування 27 країн-членів, і нам доведеться знайти спільний підхід, але я цілком оптимістичний, що ми зможемо впоратися", – додав Олаф Шольц.

23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який повинен ухвалити остаточне рішення: надавати чи ні Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон вперше відкрито висловили свою підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС під час візиту до Києва в четвер.

Наступного дня, 17 червня, Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз.

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Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

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