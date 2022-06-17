Шольц верит в способность саммита ЕС прийти к согласию о статусе кандидата для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен по способности 27 стран ЕС согласовать единую позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Шольц сказал в пятницу в интервью DPA, сообщает "Европейская правда".

"Европа действовала в единстве после российской агрессии против Украины, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение", – сказал он.

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"Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 стран-членов, и нам придется найти общий подход, но я вполне оптимистичен, что мы сможем справиться", – добавил Олаф Шольц.

23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять окончательное решение: предоставлять или нет Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон впервые открыто выразили свою поддержку предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС во время визита в Киев в четверг.

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На следующий день Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

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