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Шольц про постачання німецької зброї Україні: "Прибуде вчасно"

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 22:39

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні для протистояння російським військам, прибуде вчасно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA.

На питання, чи зможе Україна отримати німецьку зброю вчасно, щоб переломити хід бойових дій на Донбасі, Шольц сказав: "Вона прибуде вчасно".

Німецький канцлер додав, що деякі країни вже два або три роки чекають на отримання зброї з Німеччини, і для швидшого постачання її Україні зараз вносяться зміни у відповідні протоколи.

"Конкретні речі, які ми можемо надати зараз, будуть надані після підготовки… без підготовки цю зброю використовувати не можна. Ми надамо протиракетні системи, здатні захистити Одесу і Київ. Також із Британією і США ми вирішили, що надамо реактивні системи залпового вогню", – зазначив Шольц.

Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

Але в уряді зазначили, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Раніше повідомлялося, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.

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Теми: ШольцзброяУкраїнавійна
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