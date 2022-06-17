Шольц о поставках немецкого оружия Украине: "Прибудет вовремя"

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине для противостояния российским войскам, прибудет в срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в интервью DPA.

На вопрос, сможет ли Украина получить немецкое оружие вовремя, чтобы переломить ход боевых действий в Донбассе, Шольц сказал: "Оно прибудет вовремя".

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Немецкий канцлер добавил, что некоторые страны уже два или три года ждут получения оружия из Германии, и для более быстрого поставки его Украине сейчас вносятся изменения в соответствующие протоколы.

"Конкретные вещи, которые мы можем предоставить сейчас, будут предоставлены после подготовки… без подготовки это оружие использовать нельзя. Мы предоставим противоракетные системы, способные защитить Одессу и Киев. Также с Британией и США мы решили, что предоставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.

Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отметили, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

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Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украине, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.