Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц о поставках немецкого оружия Украине: "Прибудет вовремя"

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 22:39

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине для противостояния российским войскам, прибудет в срок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в интервью DPA.

На вопрос, сможет ли Украина получить немецкое оружие вовремя, чтобы переломить ход боевых действий в Донбассе, Шольц сказал: "Оно прибудет вовремя".

Реклама:

Немецкий канцлер добавил, что некоторые страны уже два или три года ждут получения оружия из Германии, и для более быстрого поставки его Украине сейчас вносятся изменения в соответствующие протоколы.

"Конкретные вещи, которые мы можем предоставить сейчас, будут предоставлены после подготовки… без подготовки это оружие использовать нельзя. Мы предоставим противоракетные системы, способные защитить Одессу и Киев. Также с Британией и США мы решили, что предоставим реактивные системы залпового огня", – отметил Шольц.

Германия ранее заявила о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отметили, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украине, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.

Темы: ШольцоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Шольц
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
Запад не планирует смену режима Путина – Шольц
Шольц похвалил российскую оппозицию: Заслуживают защиты
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: