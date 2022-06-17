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Парламенти Північної Європи і Балтії закликали пришвидшити військову допомогу Україні

П'ятниця, 17 червня 2022, 22:55

Керівники комісій із закордонних справ парламентів країн Балтії, Північних країн, Великої Британії та Ірландії у п’ятницю оприлюднили спільну заяву, в якій зокрема закликали прискорити надання допомоги Збройним силам України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У заяві парламентарі висловили солідарність із народом України та вшановують пам'ять загиблих під час захисту свободи, територіальної цілісності та демократичного державного порядку.

Вони закликали міжнародне співтовариство і надалі підтримувати Україну, прискоривши при цьому постачання важкого озброєння та надання іншої військової допомоги, а також збільшити фінансову підтримку України та сусідніх держав, які прийняли майже п'ять мільйонів українських біженців.

У заяві також засуджуються порушення міжнародного права та воєнні злочини, які скоюють збройні сили Росії та їхні посібники, а також міститься заклик до притягнення винних до відповідальності.

"Йдеться про формування спеціального трибуналу для призначення покарань за скоєння проти України злочинів агресії", – зазначають глави комісій із закордонних справ.

Крім цього, вони засудили використання Росією голоду та продуктів харчування як важелів для збільшення свого впливу та закликали уряди своїх країн співпрацювати з партнерами для підвищення рівня колективного захисту від військових та ядерних загроз у Європі.

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До заяви приєдналися голови комісій із закордонних справ парламентів Сполученого Королівства, Ірландії, Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції, Данії та Ісландії.

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