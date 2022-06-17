Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламенты Северной Европы и Балтии призвали ускорить военную помощь Украине

Пятница, 17 июня 2022, 22:55

Руководители комиссий по иностранным делам парламентов стран Балтии, Северных стран, Великобритании и Ирландии в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором призвали ускорить оказание помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В заявлении парламентарии выразили солидарность с народом Украины и почтили память погибших при защите свободы, территориальной целостности и демократического государственного порядка.

Они призвали международное сообщество и в дальнейшем поддерживать Украину, ускорив при этом поставки тяжелого вооружения и предоставления другой военной помощи, а также увеличить финансовую поддержку Украины и соседних государств, принявших почти пять миллионов украинских беженцев.

В заявлении также осуждаются нарушения международного права и военные преступления, совершаемые вооруженными силами России и их пособиями, а также содержится призыв к привлечению виновных к ответственности.

"Это включает формирование специального трибунала для назначения наказаний за совершение против Украины преступлений агрессии", - отмечают главы комиссий по иностранным делам.

Кроме того, они осудили использование Россией голода и продуктов питания как рычагов для увеличения своего влияния и призвали правительства своих стран сотрудничать с партнерами для повышения уровня коллективной защиты от военных и ядерных угроз в Европе.

ВИДЕО ДНЯ

К заявлению присоединились главы комиссий по иностранным делам парламентов Соединенного Королевства, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии.

Главное сегодня

Ленд-лиз еще не начался: Данилов объяснил, почему недостаточно оружия

Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия

Сводка Генштаба: Среди россиян все больше дезертирства

WSJ: Россия стала более провокационной в Сирии

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Все новости...
Последние новости
12:20
Шольц о кандидатском статусе Украины: попытаемся получить 27 "да" на саммите ЕС
12:04
Киев рассчитывает, что ЕС сохранит нулевые пошлины на украинские товары и в дальнейшем
11:47
видео В Мариуполе острая проблема с водой: люди набирают из луж – советник мэра
11:46
фотоМинобороны призывает не публиковать информацию о больницах, где лечат бойцов
11:46
Глава МВД Британии намекнула на выход из Совета Европы из-за решения ЕСПЧ в отношении мигрантов
11:41
Российский Су-25 сбили "Иглой" в Донецкой области – 72 ОМБр
11:36
В Кишиневе началось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы
11:11
видеоЗеленская заявила, что от войны ежедневно погибает два ребенка и что отказ ЕС будет "победой" РФ
11:08
В мире более 14% людей страдают болезнью Лайма, которая передается через укусы клещей – исследование
11:06
Вена стала городом российской агентуры – Данилов
Все новости...