Парламенты Северной Европы и Балтии призвали ускорить военную помощь Украине

Руководители комиссий по иностранным делам парламентов стран Балтии, Северных стран, Великобритании и Ирландии в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором призвали ускорить оказание помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В заявлении парламентарии выразили солидарность с народом Украины и почтили память погибших при защите свободы, территориальной целостности и демократического государственного порядка.

Реклама:

Они призвали международное сообщество и в дальнейшем поддерживать Украину, ускорив при этом поставки тяжелого вооружения и предоставления другой военной помощи, а также увеличить финансовую поддержку Украины и соседних государств, принявших почти пять миллионов украинских беженцев.

В заявлении также осуждаются нарушения международного права и военные преступления, совершаемые вооруженными силами России и их пособиями, а также содержится призыв к привлечению виновных к ответственности.

"Это включает формирование специального трибунала для назначения наказаний за совершение против Украины преступлений агрессии", - отмечают главы комиссий по иностранным делам.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, они осудили использование Россией голода и продуктов питания как рычагов для увеличения своего влияния и призвали правительства своих стран сотрудничать с партнерами для повышения уровня коллективной защиты от военных и ядерных угроз в Европе.

К заявлению присоединились главы комиссий по иностранным делам парламентов Соединенного Королевства, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии.