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Прем’єр Нідерландів запевнив Зеленського у підтримці кандидатського статусу України

"Європейська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 23:29
Прем’єр Нідерландів запевнив Зеленського у підтримці кандидатського статусу України
МАРК РЮТТЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським заявив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави написав у Twitter.

"Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження", – зазначив Зеленський.

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Як повідомив Рютте, телефонну розмову із Зеленським він провів спільно з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен.

"Обговорив із президентом Зеленським те, як ще Нідерланди можуть допомогти з постачанням зброї та ситуацію зі статусом кандидата на членство в ЄС для України", – повідомив нідерландський прем’єр.

Раніше стало відомо, що в уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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Також повідомлялося, що Нідерланди звернулися до Єврокомісії із закликом ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства у ЄС.

Ще про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС заявили Швеція і Данія, які були найбільш "проблемними" у цьому питанні.

17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

Читайте також: "Операція Шольц". З якими умовами Україні відкрили двері в ЄС та хто змінив думку Німеччини.

Дивіться також відео: 7 умов та крок до членства: що у рішенні про статус кандидата в ЄС записав Брюссель.

Теми: НідерландиЄС
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