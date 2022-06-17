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Премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке кандидатского статуса Украины

"Европейская правда"Пятница, 17 июня 2022, 23:29
МАРК РЮТТЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства написал в Twitter.

"Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины. Поблагодарил за весомую помощь Нидерландов. Рассчитываем на ее продолжение", - отметил Зеленский.

Как сообщил Рютте, телефонный разговор с Зеленским он провел совместно с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

"Обсудил с президентом Зеленским, как еще Нидерланды могут помочь с поставкой оружия и ситуацию со статусом кандидата на членство в ЕС для Украины", – сообщил нидерландский премьер.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов заявило о готовности поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Также сообщалось, что Нидерланды обратились в Еврокомиссию с призывом тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в ЕС.

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Еще о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС заявили Швеция и Дания, наиболее "проблемные" в этом вопросе.

17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Читайте также: "Операция Шольц". С какими условиями Украине открыли двери в ЕС и кто изменил мнение Германии.

Смотрите также видео: 7 условий и шаг к членству: что в решении статуса кандидата в ЕС записал Брюссель.

Темы: НидерландыЕС
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