ЗМІ: США побоюються продавати Україні бойові безпілотники Grey Eagle

Продаж Україні Штатами чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle під загрозою через побоювання США, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.

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Зазначається, що "радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії".

Рішення про продовження угоди наразі розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення не зрозумілі.

За словами джерел, одним із рішень була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці.

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