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ЗМІ: США побоюються продавати Україні бойові безпілотники Grey Eagle

Анастасія КалатурСубота, 18 червня 2022, 00:40
ФОТО: ВІКІПЕДІЯ

Продаж Україні Штатами чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle під загрозою через побоювання США, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.

Зазначається, що "радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії".

Рішення про продовження угоди наразі розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення не зрозумілі.

За словами джерел, одним із рішень була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Grey Eagle  є технологічним стрибком, тому що він може літати до 30 і більше годин в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей.
  • Grey Eagle  - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.
  • Grey Eagle коштують 10 мільйонів доларів кожен.
  • Продаж має велике значення, оскільки вперше виводить на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних ударів на великій відстані.

Теми: СШАзброя
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