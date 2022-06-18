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ЗМІ: США побоюються продавати Україні бойові безпілотники Grey Eagle

Анастасія КалатурСубота, 18 червня 2022, 00:40
ЗМІ: США побоюються продавати Україні бойові безпілотники Grey Eagle
ФОТО: ВІКІПЕДІЯ

Продаж Україні Штатами чотирьох безпілотників MQ-1C Grey Eagle під загрозою через побоювання США, що це складне обладнання може потрапити до рук росіян.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Застереження від продажу було висунуто під час поглибленої перевірки Управлінням з безпеки оборонних технологій Пентагону, якому доручено охороняти дорогі технології від рук ворога.

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Зазначається, що "радар та обладнання для спостереження на безпілотниках можуть створити загрозу безпеці Сполучених Штатів, якщо вони потраплять до рук Росії".

Рішення про продовження угоди наразі розглядається вищими інстанціями в Пентагоні, але терміни ухвалення будь-якого рішення не зрозумілі.

За словами джерел, одним із рішень була б заміна існуючого радарного та сенсорного комплекту на щось менш складне, але на це можуть піти місяці.

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Нагадаємо:

  • Grey Eagle  є технологічним стрибком, тому що він може літати до 30 і більше годин в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей.
  • Grey Eagle  - армійська версія більш широко відомого безпілотника Predator, також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.
  • Grey Eagle коштують 10 мільйонів доларів кожен.
  • Продаж має велике значення, оскільки вперше виводить на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних ударів на великій відстані.

Теми: СШАзброя
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