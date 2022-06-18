СМИ: США боятся продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle
Продажа Украине Штатами четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle под угрозой из-за опасений США, что это сложное оборудование может попасть в руки россиян.
Источник: источники Reuters
Детали: Предостережение от продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.
Отмечется, что "радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России".
Решение о продлении соглашения рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения не ясны.
По словам источников, одним из решений была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-нибудь менее сложное, но на это могут уйти месяцы.
Напомним:
- Grey Eagle является технологическим скачком, потому что он может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и может собирать огромные объемы данных для разведывательных целей.
- Grey Eagle - армейская версия более широко известного беспилотника Predator, также может нести до восьми мощных ракет Hellfire.
- Grey Eagle стоят 10 миллионов долларов каждый.
- Продажа имеет большое значение, поскольку впервые выводит на поле боя против России передовую многократную американскую систему, способную наносить многочисленные удары на большом расстоянии.