СМИ: США боятся продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle

Продажа Украине Штатами четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle под угрозой из-за опасений США, что это сложное оборудование может попасть в руки россиян.

Источник: источники Reuters

Детали: Предостережение от продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.

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Отмечется, что "радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России".

Решение о продлении соглашения рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения не ясны.

По словам источников, одним из решений была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-нибудь менее сложное, но на это могут уйти месяцы.

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