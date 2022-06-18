Литва частково заборонить перевозити товари залізницею до Калінінградської області

Литва заблокує транзит низки товарів залізницею до Калінінградської області.

Джерело: Reuters, губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, "Радіо Свобода"

Деталі: Аліханов заявив, що заборона торкнеться від 40% до 50% продукції, що імпортується та експортується з Росії через Литву, зокрема це будівельні матеріали, цемент та метал. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

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За словами Аліханова, це "серйозне порушення… права на вільний в'їзд і виїзд з Калінінградської області".

Нагадаємо: Литва - це найкоротший шлях з материкової частини Росії в її Калінінградський ексклав, затиснутий між членами НАТО Литвою та Польщею на східному узбережжі Балтійського моря.