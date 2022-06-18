Литва частично запретит перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область

Литва заблокирует транзит ряда товаров по железной дороге в Калининградскую область.

Источник: Reuters, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, "Радио Свобода"

Детали: Алиханов заявил, что запрет коснется от 40% до 50% импортируемой и экспортируемой продукции из России через Литву, в частности это строительные материалы, цемент и металл. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

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По словам Алиханова, это "серьезное нарушение… права на свободный въезд и выезд из Калининградской области".

Напомним: Литва – это самый короткий путь из материковой части России в ее Калининградский эксклав, зажатый между членами НАТО Литвой и Польшей на восточном побережье Балтийского моря.