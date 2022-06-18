Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва частично запретит перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область

Суббота, 18 июня 2022, 02:15
ФОТО: GETTY

Литва заблокирует транзит ряда товаров по железной дороге в Калининградскую область.

Источник: Reuters, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, "Радио Свобода"

Детали: Алиханов заявил, что запрет коснется от 40% до 50% импортируемой и экспортируемой продукции из России через Литву, в частности это строительные материалы, цемент и металл. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

По словам Алиханова, это "серьезное нарушение… права на свободный въезд и выезд из Калининградской области".

Напомним: Литва – это самый короткий путь из материковой части России в ее Калининградский эксклав, зажатый между членами НАТО Литвой и Польшей на восточном побережье Балтийского моря.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛитваРосcия
Главное сегодня

Ленд-лиз еще не начался: Данилов объяснил, почему недостаточно оружия

Переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений ВСУ – Арахамия

Сводка Генштаба: Среди россиян все больше дезертирства

WSJ: Россия стала более провокационной в Сирии

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Все новости...
Литва
Подаренные Литвой бронетранспортеры М113 уже на передовой
Литва передаст Украине боеприпасы для Bayraktar, на который собирали 5 млн евро все желающие
Глава МИД Латвии поздравил с Днем России: желаю поражения в войне против Украины
Последние новости
12:20
Шольц о кандидатском статусе Украины: попытаемся получить 27 "да" на саммите ЕС
12:04
Киев рассчитывает, что ЕС сохранит нулевые пошлины на украинские товары и в дальнейшем
11:47
видео В Мариуполе острая проблема с водой: люди набирают из луж – советник мэра
11:46
фотоМинобороны призывает не публиковать информацию о больницах, где лечат бойцов
11:46
Глава МВД Британии намекнула на выход из Совета Европы из-за решения ЕСПЧ в отношении мигрантов
11:41
Российский Су-25 сбили "Иглой" в Донецкой области – 72 ОМБр
11:36
В Кишиневе началось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы
11:11
видеоЗеленская заявила, что от войны ежедневно погибает два ребенка и что отказ ЕС будет "победой" РФ
11:08
В мире более 14% людей страдают болезнью Лайма, которая передается через укусы клещей – исследование
11:06
Вена стала городом российской агентуры – Данилов
Все новости...