Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

WSJ: Росія стала більш провокаційна в Сирії

Анастасія КалатурСубота, 18 червня 2022, 03:53
WSJ: Росія стала більш провокаційна в Сирії
ФОТО: GETTY

Росія цього місяця збільшила кількість провокацій в Сирії.

Джерело: WSJ

Деталі: Зазначається, що цього місяця росіяни провели серію операцій проти коаліції в Сирії, яку очолюють  США. Зокрема, Росія завдала авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією на південному сході Сирії, де американські війська проводять місію з навчання та консультування місцевих бійців.  Росія повідомила США, що вона завдавала авіаударів у відповідь на очікуваний напад на сирійські урядові сили, що могло призвести до поранень та знищення транспортного засобу. Незабаром після цього російські винищувачі, зокрема два Су-35 та один Су-24, пролетіли над Аль-Танфом, перш ніж завдати удару по бойовому посту в гарнізоні. Попереднє повідомлення про удар підказало офіційним особам США, що російські військові не завдавали активних ударів по американським військам, а переслідували місію США в Сирії.

Реклама:

У гарнізоні Аль-Танф базуються 200 американських військовослужбовців.

Американські збройні сили не знаходилися поблизу бази під час ударів, і в результаті удару не було втрат. Але ця операція означила те, що цього місяця американський військовий чиновник охарактеризував як "значне збільшення провокацій".

Також цього тижня російські перекинули два винищувачі Су-34 туди, де США проводили рейд, на північному сході Сирії, щоб затримати виробника бомб "Ісламської держави". За словами американських військових, винищувачі відступили після того, як США підняли власні винищувачі F-16.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Центрального командування США генерал армії Ерік Курила сказав, що "недавня поведінка Росії була провокаційною та ескалаційною". США прагнуть уникнути конфлікту з Росією у Сирії.

Зазначається, що російська ескалація в Сирії загрожує прямому конфлікту зі США.

Теми: СиріяРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сирія
Угрупування ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера
У США повідомили про другий за тиждень небезпечний інцидент з російським літаком у Сирії
Пентагон назвав атаку винищувача РФ на американський дрон "небезпечною"
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: