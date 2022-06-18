WSJ: Росія стала більш провокаційна в Сирії

Росія цього місяця збільшила кількість провокацій в Сирії.

Джерело: WSJ

Деталі: Зазначається, що цього місяця росіяни провели серію операцій проти коаліції в Сирії, яку очолюють США. Зокрема, Росія завдала авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією на південному сході Сирії, де американські війська проводять місію з навчання та консультування місцевих бійців. Росія повідомила США, що вона завдавала авіаударів у відповідь на очікуваний напад на сирійські урядові сили, що могло призвести до поранень та знищення транспортного засобу. Незабаром після цього російські винищувачі, зокрема два Су-35 та один Су-24, пролетіли над Аль-Танфом, перш ніж завдати удару по бойовому посту в гарнізоні. Попереднє повідомлення про удар підказало офіційним особам США, що російські військові не завдавали активних ударів по американським військам, а переслідували місію США в Сирії.

У гарнізоні Аль-Танф базуються 200 американських військовослужбовців.

Американські збройні сили не знаходилися поблизу бази під час ударів, і в результаті удару не було втрат. Але ця операція означила те, що цього місяця американський військовий чиновник охарактеризував як "значне збільшення провокацій".

Також цього тижня російські перекинули два винищувачі Су-34 туди, де США проводили рейд, на північному сході Сирії, щоб затримати виробника бомб "Ісламської держави". За словами американських військових, винищувачі відступили після того, як США підняли власні винищувачі F-16.

Голова Центрального командування США генерал армії Ерік Курила сказав, що "недавня поведінка Росії була провокаційною та ескалаційною". США прагнуть уникнути конфлікту з Росією у Сирії.

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Зазначається, що російська ескалація в Сирії загрожує прямому конфлікту зі США.