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WSJ: Россия стала более провокационной в Сирии

Анастасия КалатурСуббота, 18 июня 2022, 03:53
ФОТО: GETTY

Россия в этом месяце увеличила количество провокаций в Сирии

Источник: WSJ

Детали: Отмечается, что в этом месяце россияне провели серию операций против коалиции в Сирии, которую возглавляют США. В частности, Россия нанесла авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке Сирии, где американские войска проводят миссию по обучению и консультированию местных бойцов. Россия сообщила США, что она наносила авиаудары в ответ на ожидаемое нападение на сирийские правительственные силы, что могло привести к ранениям и уничтожению транспортного средства. Вскоре после этого российские истребители, в том числе два Су-35 и один Су-24, пролетели над Аль-Танфом, прежде чем нанести удар по боевому посту в гарнизоне. Предыдущее сообщение об ударе подсказало официальным лицам США, что российские военные не наносили активных ударов по американским войскам, а преследовали миссию США в Сирии.

В гарнизоне Аль-Танф базируются 200 американских военнослужащих.

Американские вооруженные силы не находились вблизи базы при ударах, и в результате удара не было потерь. Но эта операция обозначила то, что в этом месяце американский военный чиновник охарактеризовал как "значительное увеличение провокаций".

Также на этой неделе российские перебросили два истребителя Су-34 туда, где США проводили рейд, на северо-востоке Сирии, чтобы задержать производителя бомб "Исламского государства". По словам американских военных, истребители отступили после того, как США подняли собственные истребители F-16.

Глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курила сказал, что "недавнее поведение России было провокационным и эскалационным". США стремятся избежать конфликта с Россией в Сирии.

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Отмечается, что российская эскалация в Сирии чревата прямым конфликтом с США.

Темы: СирияРосcияСША
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