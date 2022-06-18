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Росіяни вдарили 6 ракетами по Кременчуцькому НПЗ, ще двома по ТЕЦ

Анастасія Калатур, Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 08:56
ФОТО: Дмитро Лунін

Росіяни завдали ракетного удару по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременчука.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Дослівно: "Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.  Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях".

Оновлено: Пізніше Лунін уточнив інформацію, повідомивши, що постраждалих серед людей немає.

Пряма мова Луніна: "6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети – по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає.

НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена.  Він не зможе запрацювати до кінця року
  • Кременчуцький НПЗ був основним виробником пального в Україні.
  •  Знищення Кременчуцького НПЗ  призвели до нестачі пального на АЗС.

Теми: Полтавська областьвійнаобстрілРосія
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