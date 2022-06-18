Россияне ударили 6 ракетами по Кременчугскому НПЗ, еще двумя по ТЭЦ

Россияне нанесли ракетный удар по НПЗ и другим объектам инфраструктуры Кременчуга.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Дословно: "Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях".

Обновлено: Позже Лунин уточнил информацию, сообщив, что пострадавших среди людей нет.

Прямая речь Лунина: "6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины".

Напомним:

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