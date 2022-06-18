ООН: Нам загрожує пекло на землі, якщо не покладемо край цій чортовій війні

Світові загрожує пекло на землі, якщо війна в Україні не буде зупинена і не вдасться відкрити порти: дефіцит може дестабілізувати країни, що залежать від експорту пшениці з України та Росії.

Джерело: директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Ще до української кризи ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через СOVID-19 і зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна.

Реклама:

Це дуже, дуже лякаючий час… Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не відповімо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, — це покласти край цій чортовій війні між Росією та Україною та відкрити порти".

Деталі: Бізлі сказав, що якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. За його словами, після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які ми маємо сьогодні, "набагато гірші, ніж ті, які ми спостерігали 15 років тому".

За словами Бізлі, "ми вже спостерігаємо заворушення в Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, і ми мали дестабілізацію в таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад… Це лише ознака майбутніх подій".

ВІДЕО ДНЯ

Україна щороку вирощує достатньо продуктів, щоби нагодувати 400 мільйонів людей - 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.