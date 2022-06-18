ООН: Нам грозит ад на земле, если не положим конец этой чертовой войне

Миру грозит ад на земле, если война в Украине не будет остановлена и не удастся открыть порты: дефицит может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и России.

Источник: директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, цитируемый The Guardian

Прямая речь: "Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за СOVID-19 и роста цен на горючее. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война разрушительна.

Это очень, очень пугающее время… Нам грозит ад на земле, если мы не ответим немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, — это положить конец этой чертовой войне между Россией и Украиной и открыть порты".

Детали: Бизли сказал, что если кризис не будет разрешен, это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции. По его словам, после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция выросли, а экономические факторы, которые мы имеем сегодня, "намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад" .

По словам Бизли, "мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад… Это лишь признак будущих событий".

Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек – 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. ООН получает 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи из Украины.