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ООН: Нам грозит ад на земле, если не положим конец этой чертовой войне

Суббота, 18 июня 2022, 06:30

Миру грозит ад на земле, если война в Украине не будет остановлена и не удастся открыть порты: дефицит может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и России.

Источник: директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, цитируемый The Guardian

Прямая речь: "Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за СOVID-19 и роста цен на горючее. Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война разрушительна.

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Это очень, очень пугающее время… Нам грозит ад на земле, если мы не ответим немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, — это положить конец этой чертовой войне между Россией и Украиной и открыть порты".

Детали: Бизли сказал, что если кризис не будет разрешен, это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции. По его словам, после экономического кризиса 2007-2009 годов в 48 странах мира вспыхнули беспорядки, поскольку цены на сырьевые товары и инфляция выросли, а экономические факторы, которые мы имеем сегодня, "намного хуже, чем те, которые мы наблюдали 15 лет назад" .

По словам Бизли, "мы уже наблюдаем беспорядки в Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, и у нас была дестабилизация в таких местах, как Буркина-Фасо, Мали, Чад… Это лишь признак будущих событий".

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Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек – 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. ООН получает 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи из Украины.

Темы: войнаООН
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